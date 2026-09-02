«Сухой порт Благовещенск» увеличит перевалку грузов до 2,5 млн тонн к 2032 году
Многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс «Сухой порт Благовещенск» увеличит перевалку грузов с 520 тыс. т до 2,5 млн т к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Ж/д комплекс запустили в мае в предмостовой зоне международного автомобильного моста из Приамурья в Китай.
«Задача — перевалить грузы с автомобилей на Транссиб»,— рассказал господин Орлов на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума.
Губернатор Приамурья также рассказал о перспективах автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ. По его словам, в этом году маршрут выйдет на пропускную способность в 200 тыс. автомобилей против 98 тыс. в прошлом. Кроме того, власти региона прорабатывают совместный с Якутией проект моста Джалинда-Мохэ.
Механизм перевода грузов уже предполагает связку двух видов транспорта: контейнеры из Хэйхэ доставляют через автомобильный мост на таможенный пункт «Каникурган», после чего отправляют из Благовещенска по железной дороге. Таким образом, «Сухой порт» должен работать не как замена автомобильному переходу, а как площадка для консолидации и дальнейшего выхода грузов на Транссиб.
Преимущество этого маршрута в том, что на переходе Благовещенск—Хэйхэ с российской стороны есть складская инфраструктура; по состоянию на январь 2024 года такие мощности имелись лишь на трех автомобильных переходах. На других направлениях перевозчикам приходилось везти грузы еще на 100–300 км до складов временного хранения, поэтому обработка потока на месте сокращает дополнительное плечо перед отправкой по железной дороге.
Достижение заявленного объема зависит не только от работы терминала, но и от пропускной способности железнодорожного узла. В 2023 году терминал «Благовещенск» расширяли для приема грузов с моста, а также обсуждали технологическое присоединение и развитие узла станции Березовка с модернизацией терминала; именно эти решения должны обеспечить прием, обработку и передачу растущего потока на магистраль.