«Сухой порт Благовещенск» увеличит перевалку грузов до 2,5 млн тонн к 2032 году

Многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс «Сухой порт Благовещенск» увеличит перевалку грузов с 520 тыс. т до 2,5 млн т к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Ж/д комплекс запустили в мае в предмостовой зоне международного автомобильного моста из Приамурья в Китай.

«Задача — перевалить грузы с автомобилей на Транссиб»,— рассказал господин Орлов на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума.

Губернатор Приамурья также рассказал о перспективах автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ. По его словам, в этом году маршрут выйдет на пропускную способность в 200 тыс. автомобилей против 98 тыс. в прошлом. Кроме того, власти региона прорабатывают совместный с Якутией проект моста Джалинда-Мохэ.