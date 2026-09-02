Мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет коридор с выходом на Северный морской путь

Строительство совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ через Амур позволит открыть новый транспортный коридор с выходом на реку Лену и Северный морской путь. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам господина Орлова, этот проект проработают совместно с властями Якутии. Технически построить мост несложно, однако открытым остается вопрос финансирования, пояснил амурский губернатор.

«Что касается финансово-экономического обоснования и модели финансирования, над этим мы сейчас работаем с правительством России и китайской стороной»,— уточнил Василий Орлов на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума.

Мост соединит село Джалинда в Амурской области с городским уездом Мохэ в Китае. Его строительство, по оценке амурских властей, может занять около четырех лет. До конца 2026 года планируется определить оптимальную модель и достичь договоренностей на межгосударственном уровне, говорил ранее господин Орлов.