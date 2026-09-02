Мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет коридор с выходом на Северный морской путь
Строительство совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ через Амур позволит открыть новый транспортный коридор с выходом на реку Лену и Северный морской путь. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
По словам господина Орлова, этот проект проработают совместно с властями Якутии. Технически построить мост несложно, однако открытым остается вопрос финансирования, пояснил амурский губернатор.
«Что касается финансово-экономического обоснования и модели финансирования, над этим мы сейчас работаем с правительством России и китайской стороной»,— уточнил Василий Орлов на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума.
Мост соединит село Джалинда в Амурской области с городским уездом Мохэ в Китае. Его строительство, по оценке амурских властей, может занять около четырех лет. До конца 2026 года планируется определить оптимальную модель и достичь договоренностей на межгосударственном уровне, говорил ранее господин Орлов.
Практический смысл проекта — не просто перебросить транспорт через Амур, а связать переход с железнодорожной сетью по обе стороны границы. В 2022 году грузовую базу перехода оценивали в 20 млн тонн угля, металла, руды и генеральных грузов в год, а представители Амурской области называли более высокую оценку: 20 млн тонн из Кузбасса, 20 млн тонн из южной Якутии и не менее 5 млн тонн местных грузов. Для этого потребуется полная модернизация российской ветки от Сковородино до Джалинды протяженностью 60 км и вложения в участок сопоставимой длины на китайской стороне, поскольку Мохэ удален от границы примерно на такое же расстояние.
При этом состояние российской инфраструктуры — ключевое ограничение: в июне 2024 года сообщалось, что участок Сковородино—Рейново протяженностью 68 км, связывающий станцию Транссиба с Джалиндой, законсервирован и разобран на 70%, и без его восстановления погранпереход не будет присоединен к основной инфраструктуре РЖД.
Выбор модели финансирования упирается и в правовую конструкцию: запуск подобных трансграничных проектов требует специального правового режима и подписания межправительственных соглашений, поскольку национальные законы о государственно-частном партнерстве в странах ЕАЭС регулируют только внутренние проекты и не предусматривают совместной реализации несколькими государствами. Именно поэтому проработка финансово-экономической модели и межгосударственных договоренностей является центральным условием реализации коридора.