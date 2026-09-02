Главное на рынке недвижимости к утру 2 сентября

По данным «Ъ», компания Samsung Electronics ведет переговоры с «Галс-Девелопмент» об аренде 8–10 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре Dubinin’Sky рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве. Консультантом сделки выступает CMWP. Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что Samsung Electronics придется выплачивать 504–630 млн руб. в год.

Чистая прибыль по МСФО девелопера ПИК упала за первую половину 2026 года на 54,1% — до 14,7 млрд руб. Выручка группы также сократилась и составила 290,1 млрд руб. (–11,6%). При этом операционная прибыль выросла на 5%, достигнув 40,9 млрд руб. EBITDA сократилась на 17,4% — до 49,2 млрд руб. Одной из причин падения в компании назвали высокую базу прошлого года. Денежные поступления ПИК от продажи недвижимости с учетом эскроу упали на 41,5%, составив 153,3 млрд руб. Совокупный долг застройщика вырос на 6,8% и достиг 874,9 млрд руб. При этом более чем в два раза выросла его краткосрочная часть — до 240,1 млрд руб.

«Сбербанк» приобрел два строящихся бизнес-центра Summit Towers в центре индийской столицы Нью-Дели, сообщает пресс-служба банка. Сумму сделки в банке не раскрыли. Башни будут готовы к 2028 году. В них создадут центр российско-индийского сотрудничества и взаимодействия в сфере торговли. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин выразил надежду, что другие российские компании также смогут разместиться на новой площадке. Сбербанк имеет два индийских филиала — в Нью-Дели и Мумбаи. Кроме того, банк сообщал о планах создать IT-подразделение в Бангалоре.

В 2026 году число мигрантов, работающих на российских стройках, увеличилось на 5%, до 20 тыс. человек, сообщил «РИА Недвижимость» президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на ВЭФ-2026. Трудовые мигранты, по его словам, в основном, прибывают из Узбекистана и Таджикистана. Новым трендом стало привлечение рабочих из Индии, которая сейчас входит в первую пятерку стран, чьи трудовые ресурсы задействует российская стройотрасль, добавил Антон Глушков.

Чистая прибыль по МСФО застройщика Setl Group в январе–июне 2026 года выросла на 47,3% и достигла 4,2 млрд руб. На 33,8% увеличилась выручка, составив 85,1 млрд руб. При этом выросла также задолженность девелопера. Сумма кредитов и займов увеличилась на 25,3% и составила 205 млрд руб. Около трети его задолженности пришлось на корпоративный долг, а остальное — на проектное финансирование. Чистый долг компании вырос на 41,7%, достигнув 62,4 млрд руб. Финансовые расходы Setl Group увеличились до 19,4 млрд руб.

ТРК «Зеленопарк» площадью 140 тыс. кв. м в подмосковном Солнечногорске снова выставили на торги, снизив начальную стоимость до 5,56 млрд руб. Вместе со зданием покупателю предлагается право собственности на участок площадью более 37 га. Продажу осуществляет Российский акционерный дом (РАД) по поручению ПАО «Сбербанк Капитал». 86% площадей ТРК сданы в аренду. Впервые ТРК «Зеленопарк» выставили на продажу в 2022 году. В середине августа торги по продаже объекта не состоялись. Тогда стартовая цена составляла 7,09 млрд руб., а минимальная — 6,23 млрд руб.

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет арендаторам объектов культурного наследия (ОКН) выкупать восстановленные памятники за 1 рубль. Авторами инициативы выступили Московская областная дума и группа депутатов Госдумы. В пояснительной записке указано, что неиспользуемые ОКН в госсобственности можно передавать в аренду на срок до 49 лет по льготной ставке. Однако более 90% переданных объектов не восстановлены из-за «отсутствия перспектив выкупа арендаторами», сообщают авторы. При этом стоимость работ по сохранению ОКН составляет от 500 млн до 2 млрд руб. Преимущественное право выкупа ОКН по формальной цене увеличит их инвестиционную привлекательность, считают депутаты.