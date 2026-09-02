Электроника подъезжает к штаб-квартире

Samsung рассматривает в качестве новой штаб-квартиры площади в бизнес-центре Dubinin’Sky недалеко от станции метро «Павелецкая» в Москве. Речь идет о 8–10 тыс. кв. м офисной недвижимости. Подыскать такой объем качественных офисных пространств сейчас нелегко, поскольку застройщики сфокусированы на возведении бизнес-центров на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр Dubinin’Sky

Фото: Предоставлено «Галс-Девелопмент» Бизнес-центр Dubinin’Sky

Фото: Предоставлено «Галс-Девелопмент»

О том, что Samsung Electronics договаривается с «Галс-Девелопмент» об аренде 8–10 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре Dubinin’Sky рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве, рассказали пять источников “Ъ” на рынке недвижимости. В Samsung Electronics, «Галс-Девелопмент» и CMWP, которую на рынке называют консультантом сделки, от комментариев отказались.

По оценке партнера Ricci Дмитрия Жидкова, ежегодные арендные выплаты за такой объем офисных площадей могут составить 700–950 млн руб. Замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов говорит, что ставки аренды в высококачественных бизнес-центрах в Москве достигают 65 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этого, компании придется выплачивать за аренду площадей около 504–630 млн руб. в год.

Всего в Dubinin’Sky вакантно около 5 тыс. кв. м, поэтому остальную часть необходимых помещений компания может арендовать у оператора сервисных офисов Multispace, чьи площади располагаются в этом же объекте, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. В Multispace от комментариев отказались.

Офис в «ВЭБ Центре» на Новинском бульваре в центре города, где Samsung Electronics ранее занимала офисные площади, компании пришлось покинуть из-за смены собственника, который планирует освободить часть пространств под собственное размещение (см. “Ъ” от 1 июля). После начала военных действий на Украине в 2022 году Samsung Electronics остановила прямые поставки техники в РФ. В том же году были закрыты официальные продажи и остановлена работа завода компании в Калужской области.

557 тысяч рублей составляет, по экспертным оценкам, средняя цена продажи 1 кв. м офисной площади в Москве

Решение арендовать, а не приобрести офисные помещения в собственность, может быть продиктовано желанием компании избежать капитальных затрат и сохранить гибкость в условиях неопределенности, говорит Валентин Кусов. По его словам, покупка требует большого объема единовременных вложений: сейчас средняя цена продажи офиса в Москве составляет около 557 тыс. руб. за 1 кв. м.

Однако подыскать качественное офисное здание для аренды сейчас довольно трудно в условиях дефицита таких площадей в центральных локациях, отмечает Дмитрий Клапша. Dubinin’Sky — один из немногих объектов, где можно рассмотреть полностью готовый офис большого объема, говорит Валентин Кусов. Кроме того, добавляет эксперт, в востребованных локациях собственники продолжают сохранять высокие ставки, несмотря на общий тренд на дисконты.

Дефицит офисных пространств связан с переориентацией девелоперов такой недвижимости на продажу: этот путь реализации намечен для 68% запланированных к вводу до 2030 года офисов, подсчитал господин Кусов. По данным Remain, в январе—июне 2026 года объем сделок по аренде и продаже в офисном сегменте Москвы сократился в полтора раза год к году, до 395,7 тыс. кв. м, инвестиционный спрос за этот период сократился в пять раз год к году, до 36,7 тыс. кв. м.

София Мешкова