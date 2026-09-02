В Тамбовской области закрыта каждая восьмая заправка

По состоянию на утро 2 сентября из 214 автозаправочных станций в Тамбовской области не осуществляют реализацию топлива 27 (13%). Таким образом, каждая восьмая заправка в области закрыта, следует из данных регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензином марки АИ-92 обеспечены 164 АЗС, что составляет 77% от общего числа. АИ-95 есть на 149 станциях (70%). Дизельное топливо доступно на 183 АЗС (85%). Полностью обеспечены всеми тремя видами топлива 142 заправочные станции — это 66% от всех АЗС региона. Остальные 27 станций топливо не продают.

При этом, как уточнили власти, на сетевых заправках операторов «Роснефть» (44 АЗС) и «Лукойл» (8 АЗС) система «чет–нечет» продолжает действовать. В четные числа могут заправляться владельцы автомобилей с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8. В нечетные числа отпуск бензина осуществляется для номеров, начинающихся на 1, 3, 5, 7, 9.

«Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса», — добавили там.

В августе чиновники собирались менять график работы АЗС, но передумали после опроса тамбовчан. Это связывали с тем, что порядка 30% заправок из-за проблем с поставками работают с 7:00 до 15:00–16:00, когда значительная часть занятого населения находится на работе.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что цены на горючее в регионах Черноземья в основном выросли за неделю с 17 по 24 августа. Средняя цена бензина в Тамбовской области выросла с 82,73 до 87,30 руб. за литр — прирост составил 4,5 руб., или 5,5%. Это самый высокий показатель среди всех регионов Черноземья.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вечера на хуторе близ заправки»

Анна Швечикова