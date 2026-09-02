Россия обнулит экспортные пошлины на зерно до конца года

Экспортные пошлины на российские пшеницу, ячмень и кукурузу будут обнулены на период до 31 декабря. Пошлины на подсолнечное масло и шрот зафиксируют на уровне августа (7 748 руб./т и 312 руб./т соответственно). Такое решение приняла профильная подкомиссия Минэкономразвития.

В пресс-релизе ведомства указывается, что решение принято «с учетом необходимости перестройки логистики», таким образом «поддержана инициатива Минэкономразвития и Минсельхоза о приостановке действия демпферного механизма». Проект постановления в ближайшее время вынесут на рассмотрение правительства.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявил, что такие меры позволят поддержать производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции.

В начале недели Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта. Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар по зерну».