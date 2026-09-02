Трабер назвал инициатора своего уголовного дела об убийстве депутата

Петербургский бизнесмен Илья Трабер, оправданный по делу об убийстве, заявил, что его «оклеветали». По его словам, дело возбудили после показаний его бывшего водителя Игоря Лыкова, которого предприниматель назвал «негодяем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

«Один негодяй для того, чтобы закрыть те преступления, которые сам совершил, оклеветал меня и моего партнера по бизнесу, друга Владимира Даниленко и еще двух других ни в чем неповинных людей... Та информация, которую он дал, абсолютно подходила, чтобы мы были привлечены к уголовной ответственности»,— рассказал господин Трабер в интервью «Фонтанке».

На уточняющий вопрос, как звали оклеветавшего его человека, бизнесмен ответил: «Фамилия у него Лыков. Вы знаете, кто это. Вы и другие журналисты про него уже много писали». Как утверждает господин Трабер, действия правоохранительных органов «были правильными», у него никаких претензий нет. Он заверил, что и оперативники, и следователь вели «себя очень корректно». «И я благодарен, что следствие потратило время, чтобы разобраться»,— отметил он.

17 июня Басманный районный суд Москвы арестовал Илью Трабера по делу об убийстве выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова. В августе Следственный комитет прекратил производство по делу, а бизнесмена по состоянию здоровья освободили из СИЗО.

Согласно материалам расследования, Игорь Лыков работал у предпринимателя водителем около полутора лет. После он был осужден за мошенничество, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. После обмена пленными боец дал показания российскому следствию. Защита господина Трабера настаивала, что слова свидетеля были продиктованы местью бывшему шефу за тюремный срок.

Подробности — в материале «Ъ» «Антиквар не при делах».