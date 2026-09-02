«Интеррос» презентовал проект «Парк “Три вулкана”» на ВЭФ

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась презентация проекта туристического кластера «Парк “Три вулкана”» на стенде «Интерроса». В мероприятии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, председатель совета директоров компании «Парк “Три вулкана”» Александр Сафонов и ее гендиректор Игорь Дунаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

По словам Владимира Солодова, туристическая отрасль сегодня является самой быстрорастущей в регионе по росту занятости. Сегодня это второй сектор по числу работодателей, уступающий только рыбохозяйственным предприятиям. «Парк “Три вулкана”» здесь задает новую планку, считает губернатор. «Безусловно, он станет центром кластера, который будет активно развиваться»,— говорит он. Строительство общедоступной инфраструктуры всегда тянет за собой большой мультипликационный эффект для всей прилегающей территории и всего региона, поясняет господин Солодов.

Часто новые туристические комплексы начинают строиться вокруг уже готовой туристической инфраструктуры, говорит Александр Сафонов. Новому инвестору становится все легче приходить, формировать собственные проекты, продумывать в том числе их будущее по мере нарастания туристического потока, добавляет он. Каждый новый инвестор будет понимать, что здесь возможно успешно начинать свой бизнес, констатирует господин Сафонов. Владимир Солодов ожидает, что единой туристической зоной станет вся дорога — около 60 км — от аэропорта до «Парка “Три вулкана”». Все это будет благоустроено в рамках единой экосистемы, добавляет он.

Для работы на кластере будут привлекаться независимые компании в качестве операторов услуг. Они сохранят операционную независимость, но будут работать как единый организм, поясняет Александр Сафонов. «Мы же будем следить за соблюдением у них высоких стандартов качества»,— заключает он.