Путин прокомментировал передачу США осужденного в Воронеже американца Гилмана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что осужденного в Воронеже американца Роберта Гилмана передали США по гуманитарным соображениям и в связи с состоянием его здоровья. Это следует из ответа главы государства на вопрос журналиста о повышенном внимании к контактам с Америкой после саммита ШОС. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господин Путин акцентировал внимание на том, что между странами идет постоянное взаимодействие. Передачу Гилмана США он привел в качестве примера. «Да и он какой-то такой, простой парень, пьяница, дебошир — и здоровье еще плохое. Ну, пускай домой едет, лечится»,— добавил президент об американце.

Вопрос об освобождении бывшего морпеха госсекретарь США Марко Рубио поднимал на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым 23 июля. 11 августа российский президент подписал указ о помиловании Роберта Гилмана. Его отправили из России на самолете Госдепартамента США в Вашингтон. В тот же день информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп. «Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось»,— отмечал он.

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил гражданина США к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В основу уголовного дела легли следующие события: Гилмана сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош, в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Впоследствии приговор сократили на год. В исправительной колонии №2 Воронежа Роберт Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. В итоге в общей сложности за шесть эпизодов дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ) он получил десять лет колонии строгого режима. Адвокат Гилмана Ирина Бражникова рассказывала «Ъ-Черноземье», что перед освобождением облсуд рассмотрел в апелляционном порядке 10-летний приговор ее доверителя. Он был оставлен без изменений. По словам защитника, в последнее время Гилман был в достаточно тяжелом состоянии.

Алина Морозова