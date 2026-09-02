Минфин планирует продать госпакет Шереметьево ближе к концу года
Продажа госпакета аэропорта Шереметьево «будет зависеть от корпоративных процедур», заявил «Интерфаксу» замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, министерство рассчитывает продать госпакет «ближе к концу года».
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«Сейчас ждем отчетность за первое полугодие, на днях должна появиться. На ее основании будет сделана оценка и актив будет выставлен на торги»,— пояснил господин Моисеев на Восточном экономическом форуме. Конкретных сроков сделки он не назвал.
Замминистра также рассказал, что Минфин не ставит целью «любой ценой» продать госпакет «Аэрофлота» во время SPO. Он уточнил, что к продаже предложат как акции, принадлежащие Росимуществу, так и акции с баланса Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Продается не только пакет Росимущества, но и ФНБ, то, соответственно, будем здесь принимать во внимание стоимость покупки акций ФНБ»,— добавил Алексей Моисеев.
Государству принадлежит 73,77% бумаг «Аэрофлота». В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций авиакомпании. SPO «Аэрофлота» запланировано на вторую половину 2026 года. Росимущество выбрало «Сбербанк КИБ» организатором продажи части госпакета авиакомпании.
Госпакет Шереметьево — это не доля в аэропорте, который целиком остается под контролем государства, а миноритарный пакет в уже смешанной структуре владения. По данным на конец января 2026 года, около 30% акций находилось у Росимущества, тогда как 66,06% принадлежало «Шереметьево холдингу», поэтому на торги должна быть вынесена именно государственная доля, а не контроль над аэропортом целиком.
Такая конструкция сложилась после решения привлечь частных инвесторов: до 2017 года аэропорт почти полностью принадлежал Росимуществу, но его модернизация требовала значительных вложений, и контрольный пакет — больше 66% — получил «Шереметьево холдинг», находившийся под контролем кипрской TPS Avia Group. В 2023 году учредителем холдинга стало МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», сменившее кипрскую TPS Avia Holding.
Ожидаемая отчетность за первое полугодие нужна для оценки актива перед выставлением на торги, а дальнейшие сроки и условия продажи, как указано в заявлении Минфина, будут зависеть от корпоративных процедур.