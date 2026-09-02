Минфин планирует продать госпакет Шереметьево ближе к концу года

Продажа госпакета аэропорта Шереметьево «будет зависеть от корпоративных процедур», заявил «Интерфаксу» замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, министерство рассчитывает продать госпакет «ближе к концу года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Сейчас ждем отчетность за первое полугодие, на днях должна появиться. На ее основании будет сделана оценка и актив будет выставлен на торги»,— пояснил господин Моисеев на Восточном экономическом форуме. Конкретных сроков сделки он не назвал.

Замминистра также рассказал, что Минфин не ставит целью «любой ценой» продать госпакет «Аэрофлота» во время SPO. Он уточнил, что к продаже предложат как акции, принадлежащие Росимуществу, так и акции с баланса Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Продается не только пакет Росимущества, но и ФНБ, то, соответственно, будем здесь принимать во внимание стоимость покупки акций ФНБ»,— добавил Алексей Моисеев.

Государству принадлежит 73,77% бумаг «Аэрофлота». В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций авиакомпании. SPO «Аэрофлота» запланировано на вторую половину 2026 года. Росимущество выбрало «Сбербанк КИБ» организатором продажи части госпакета авиакомпании.