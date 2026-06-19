«Сбербанк КИБ» назначен организатором продажи 23,7% акций «Аэрофлота»

Росимущество выбрало АО «Сбербанк (MOEX: SBER) КИБ» организатором продажи части госпакета акций «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) в размере 23,76%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Об отборе организатора приватизации Росимущество объявило в конце мая. Основанием стало поручение правительства от 28 апреля. Заявки на участие принимали с 22 мая по 8 июня. Одно из необходимых качеств претендента — опыт размещения акций на фондовом рынке.

Организатору следует обеспечить проведение оценки рыночной стоимости пакета и представить «отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет».

23,76% акций «Аэрофлота» будут продавать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорными инвесторами, уточнял глава компании Сергей Александровский. По словам министра финансов Антона Силуанова, после приватизации государство сохранит контрольный пакет акций перевозчика.

Государству принадлежит 73,77% бумаг «Аэрофлота». В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций авиакомпании. SPO «Аэрофлота» запланировано на вторую половину 2026 года.

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