«Сбербанк КИБ» назначен организатором продажи 23,7% акций «Аэрофлота»
Росимущество выбрало АО «Сбербанк (MOEX: SBER) КИБ» организатором продажи части госпакета акций «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) в размере 23,76%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
Об отборе организатора приватизации Росимущество объявило в конце мая. Основанием стало поручение правительства от 28 апреля. Заявки на участие принимали с 22 мая по 8 июня. Одно из необходимых качеств претендента — опыт размещения акций на фондовом рынке.
Организатору следует обеспечить проведение оценки рыночной стоимости пакета и представить «отчет о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет».
23,76% акций «Аэрофлота» будут продавать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорными инвесторами, уточнял глава компании Сергей Александровский. По словам министра финансов Антона Силуанова, после приватизации государство сохранит контрольный пакет акций перевозчика.
Государству принадлежит 73,77% бумаг «Аэрофлота». В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций авиакомпании. SPO «Аэрофлота» запланировано на вторую половину 2026 года.
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В последние годы наблюдается рост интереса Правительства РФ к приватизации государственных активов с целью пополнения бюджета и повышения эффективности управления. Министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах увеличить доходы от продажи госимущества до 100 млрд рублей в 2024 году, преимущественно за счет национализированных активов и неэффективно управляемого имущества. Однако реализация крупных активов осложняется отсутствием иностранных инвесторов на российском рынке.
Продажа части акций «Аэрофлота» является частью более крупного плана приватизации, в рамках которого Росимущество может выставить на продажу «избыточные» для сохранения контроля государственные пакеты акций в различных госкомпаниях. При этом Правительство, как правило, стремится сохранить контрольный пакет акций (50% + 1 акция) в приватизируемых компаниях, чтобы обеспечить государственный контроль, как это было в случае с «Дом.РФ» и НСПК (Национальная система платежных карт), где также рассматриваются планы по продаже миноритарных или неконтрольных пакетов акций.