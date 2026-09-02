Суд принял дело о взятках волгоградской чиновницы Анны Елисеевой

В Первомайский районный суд Краснодара поступило уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой и еще 11 фигурантов. Обвиняемым вменяются мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как пишет ИА «Высота 102», документы прошли регистрацию, дата первого заседания будет назначена ориентировочно в течение двух недель.

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По версии следствия, госпожа Елисеева получала многомиллионные взятки за содействие в выделении земельных участков под застройку. Среди сообвиняемых — гендиректор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «СЗ „Метео-комфорт“» Елена Гурьянова, руководитель МБУ «Центр компетенций „ВЯЗ“» Николай Муравьев, предприниматели Камо Карапетян, Данила Пчелин, Захар Решетняк и другие. Застройщикам вменяется дача и посредничество в даче взятки. Сама госпожа Елисеева вину не признает.

Подсудность дела была изменена в апреле 2026. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы в Краснодар. В июле Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобы защиты на это решение.

Анну Елисееву задержали 12 марта 2025 года в Волгограде и этапировали в Москву, где Басманный суд поместил ее под стражу. Топ-менеджеры строительных компаний были арестованы в августе 2025 года. Администрация Волгограда уволила обвиняемую с занимаемой должности.

Никита Маркелов