Минобороны РФ сообщило об ударе «Геранями» по складам «Равен Украина» и «Чайки»

Минобороны России сообщило о нанесении удара по логистическому центру «Равен Украина», расположенному под Броварами в Киевской области. В ведомстве заявили, что объект был поражен БПЛА «Герань-4 Сикер». Также сообщается об ударе по логистическому центру «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп». На складах хранились иностранные товары двойного назначения, заявили в российском ведомстве.

Помимо этого министерство отчиталось о ночном ударе по целям в Одесской области. Указывалось, что в регионе были поражены четыре объекта энергетики.