Минобороны России рассказало о ночном ударе по Одессе

Российские вооруженные силы ночью 2 сентября поразили в Одессе и Одесской области четыре объекта энергетической инфраструктуры. Эти объекты обеспечивали функционирование украинских портов, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в порту «Одесса» поражено предприятие опытного производства безэкипажных катеров. Также в порту были атакованы склады с военно-техническим имуществом и шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ, добавили в российском министерстве.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об атаках на портовую и энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, 28 августа российская армия поразила шесть хранилищ с военным имуществом в порту Одессы. При ударе применялись ударные БПЛА.