Медведев предупредил о возмездии за угрозы закрыть небо России

Угрозы украинских властей в отношении российской гражданской авиации относятся к категории государственного терроризма. Ответные действия могут быть жесткими, следует из заявления замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием, — написал он в Telegram. — У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран... А они часто ездят в Киев поездом…»

Также господин Медведев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес России из-за инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпцига. По мнению замглавы Совбеза, это «придуманная диверсия», и немецкие власти демонстрируют «неонацистский, яро русофобский курс».

«Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики, — заявил Дмитрий Медведев. — Вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине».

Накануне президент России Владимир Путин назвал угрозы закрыть воздушное пространство России «заявкой на гостерроризм». Он подчеркнул, что «с террористами переговоры не ведут».

Подробнее — в материале «Ъ».