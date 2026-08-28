Минобороны России отчиталось о ночной атаке в Киевской области и порту Одессы

Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли удары по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атаке вооруженных сил РФ подверглись складской комплекс (ООО «Стеллар Джет»), где хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей, в Киевской области, а также шесть хранилищ с военным имуществом в порту Одессы. При ударе применялись ударные беспилотники.