Минобороны России отчиталось о ночной атаке в Киевской области и порту Одессы
ВС РФ поразили хранилища в порту Одесса и склад с ракетами «Фламинго» под Киевом
Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли удары по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Атаке вооруженных сил РФ подверглись складской комплекс (ООО «Стеллар Джет»), где хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей, в Киевской области, а также шесть хранилищ с военным имуществом в порту Одессы. При ударе применялись ударные беспилотники.