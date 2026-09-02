Росрыболовство: Россия ежегодно поставляет в ЕС рыбу на сумму более $200 млн

Россия ежегодно поставляет в Евросоюз рыбу и рыбную продукцию более чем на $200 млн и является четвертым по объемам поставщиком. Однако экспорт можно перенаправить в другие государства, если в Европе вернутся к идее введения соответствующих ограничений. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Для нас европейский рынок, с одной стороны, важен, с другой стороны, некритичен», — сказал господин Шестаков (цитата по «Интерфакс»).

Он напомнил, что российская рыба и продукция из нее поставляется более чем 90 государствам, потому введение санкций «не было бы критичным». По мнению главы Росрыболовства, если ЕС все же решит запретить импорт российской рыбы, пострадают в первую очередь местные потребители.

Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз российской трески в Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций. Меры, однако, были исключены из-за отсутствия консенсуса между странами ЕС. Против запрета выступили, в частности, Германия, Польша и Португалия. Отдельные страны ввели ограничения в одностороннем порядке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молчание рыбов».