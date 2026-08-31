Рубль обрел третью форму

Цифровой рубль и единый QR-код: с 1 сентября у россиян появятся новые способы оплаты. Цифровой рубль станет третьей формой нацвалюты после наличной и безналичной, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Его будут принимать только компании с выручкой более 120 млн руб. При этом они должны вести расчеты с физлицами, а также иметь договор эквайринга с системно значимым банком. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными.

Будет ли популярной такая форма расчета? “Ъ FM” обсудил это с главой ассоциации «Финансовые инновации» Романом Прохоровым:

«Цифровой рубль, в отличие от той же самой карты "Мир", пока не продвигается административными методами. Все анонсировали, что обязательного перечисления бюджетных трансфертов в цифровых рублях не будет. Критической разницы между использованием цифрового рубля и обычного традиционного безнала практически нет, за исключением более низких комиссий, поскольку возможности доступа те же самые: через мобильные приложения, так же, как мы привыкли использовать обычный безналичный рубль.

С точки зрения понимания того, что это такое, — это еще одна форма денег. Поскольку у нас цифровизация шагает во всех отраслях экономики, она не оставляет и финансы в стороне. Цифровизация финансов идет через так называемые цифровые валюты центральных банков, к которым относится и наш цифровой рубль».

В ЦБ пояснили, что для использования цифрового рубля потребуется электронный кошелек в приложении банка. Пополнить его можно со своего счета, но только безналичным способом. Оплачивать товары и услуги через цифровую нацвалюту позволит и универсальный QR-код. С сентября он объединит разные банковские платежные системы на кассах. При сканировании клиенту предложат выбрать между СБП и цифровым рублем. Это серьезно упростит оплату товаров и услуг, считает гендиректор международной компании Link Click Service Иван Алексеев:

Первый очевидный бенефициар — это бизнес, потому что для него снижаются ставки по эквайрингу. До конца 2026 года прием платежей вообще будет бесплатным. Сравните это с картами "Мир", которые сегодня берут от 1,5% до 3,5%. Если у сети миллиарды рублей безналичной выручки и эквайринг обходится в 2%, это 20 млн руб. затрат в год. Сейчас до конца года можно платить за эквайринг ноль — это прямая выгода.

Обратная сторона — необходимость доработки учетной системы, а также обучения покупателей: нужно объяснять им, как пользоваться этими QR-кодами и в чем выгода, почему проще заплатить таким способом, а не приложить привычную карту с кэшбэком. Объем трансакций по цифровому рублю будет расти постепенно в следующие пять лет.

На сегодня у нас целый зоопарк QR-кодов. Приходишь на кассу — какой-то QR-код наклеен, что-то внутри терминала работает: то ли прикладывать карту, то ли сканировать. Сейчас все это многообразие будет переделано под новую инфраструктуру. Оператором по-прежнему останется НСПК, но будет предоставлен новый вид кода. Покупатель сканирует QR-код — это привычное действие: открыть камеру телефона и отсканировать. Дальше он попадает на страницу платежной системы и с помощью выбора инструмента может либо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП), либо воспользоваться платежным сервисом банка, где можно дополнительно выбрать рассрочку или оплатить покупку полностью, либо выбрать для оплаты цифровой рубль. На странице оплаты после сканирования QR-кода появится опция "Оплатить цифровым рублем"».

В «Сбере» рассказали, что массового интереса к цифровому рублю нет. По оценке банка, его часть на рынке будет исчисляться десятыми долями процента оборота. Как ранее рассказывал “Ъ FM”, банки пока не загрузили в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения. Разработчики столкнулись с проблемами из-за того, что в новых программах есть отсылки к госсистеме финансов. С 2022 года она находится под западными санкциями.

Леонид Пастернак