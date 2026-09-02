Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Владимир Путин утром 2 сентября прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026). Накануне президент завершил рабочий визит в Киргизию, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В среду у Владимира Путина запланировано совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Также он встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом и заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Выступление президента на пленарном заседании форума запланировано на 3 сентября. ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.