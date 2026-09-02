Петербург накроют дожди на фоне циклона с востока Ленобласти

В Петербурге 2 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Регион окажется под влиянием западной периферии циклона, центр которого находится над востоком Ленинградской области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется в городе до +18…+20 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Воздух прогреется в городе до +18…+20 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В городе воздух прогреется до +18…+20 градусов, в Ленобласти — до +16…+21. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба — это ниже нормы.

В четверг местами также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +12…+14 градусов, днем составит +17…+19.

Карина Дроздецкая