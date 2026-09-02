Петербург накроют дожди на фоне циклона с востока Ленобласти
В Петербурге 2 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Регион окажется под влиянием западной периферии циклона, центр которого находится над востоком Ленинградской области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Воздух прогреется в городе до +18…+20 градусов
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
В городе воздух прогреется до +18…+20 градусов, в Ленобласти — до +16…+21. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба — это ниже нормы.
В четверг местами также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +12…+14 градусов, днем составит +17…+19.