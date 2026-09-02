Полузащитник «Зенита» Кейрос перешел в бакинский «Сабах»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел в бакинский «Сабах» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ду Кейрос (справа) во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Ду Кейрос (справа) во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бразильский хавбек продолжит выступления за «Сабах» в чемпионате Азербайджана. Переход оформлен на условиях аренды.

«Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу удачи и успехов в составе нового клуба!»,— прокомментировали в клубе.

Ду Кейрос присоединился к петербургскому «Зениту» в январе 2023 года, подписав контракт, который вступил в силу с 1 июля 2023 года. Он перешел в российский клуб из бразильского «Коринтианса». Футболист выиграл с командой Сергея Семака Суперкубок России. Всего на счету 26-летнего футболиста 16 матчей и один гол за «Зенит». В прошлом сезоне господин Кейрос выступал на правах аренды за «Оренбург». Ранее петербургский клуб также отправлял бразильца в аренду в «Гремио» и «Спорт Ресифи».

Карина Дроздецкая