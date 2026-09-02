МИД РФ пообещал ответить на закрытие российского генконсульства в Бонне

Решение Германии по российскому консульству в Бонне и Русскому дому в Берлине поставило под угрозу работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и неправительственного института им. Гете, популяризирующего немецкую культуру. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. В ведомстве пообещали дать ответ на действия немецких властей.

«Будем отвечать так, как мы сочтем нужным ответить, и тогда, когда будем готовы. Я думаю, что все это не затянется, все будет очень быстро»,— сказал замминистра на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

1 сентября глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Власти сообщили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине.

Обнаруженный в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотник со взрывчаткой находился рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. В посольстве России в Германии назвали обвинения провокацией.