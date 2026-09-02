Минэкономики не намерено завершать Сахалинский эксперимент досрочно

Сахалинский климатический эксперимент продлится до конца 2028 года, то есть до завершения изначально установленного срока, сообщили “Ъ” в Минэкономики. Министерство ждет его итогов, которые «позволят понять, как в дальнейшем выстраивать национальную систему регулирования и какие инструменты использовать для эффективного снижения выбросов парниковых газов при обеспечении устойчивого и сбалансированного развития экономики».

В ходе Сахалинского эксперимента, начатого в 2022 году, власти отрабатывают механизм углеродного регулирования в РФ. Для крупных компаний региона установлены квоты на выбросы: за их превышение взимается плата, а экономия конвертируется в торгуемые единицы выполнения квот. Для остального бизнеса в РФ пока обязательна лишь отчетность при выбросах свыше 50 тыс. тонн CO2-эквивалента. В июне этого года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обращался к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу с предложением завершить эксперимент на два года раньше, так как жесткое квотирование в сложной экономической ситуации ограничивает инвестактивность и рост производства в регионе.

В министерстве “Ъ” пояснили, что считают целесообразным завершить эксперимент в запланированные сроки. «Еще только предстоит оценить вклад эксперимента как в региональное климатическое регулирование, так и в национальное. Сахалин объявил об углеродной нейтральности, однако он должен сохранить и поддерживать ее до окончания эксперимента в 2028 году»,— сообщили в Минэкономики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Климат оценят вовремя».