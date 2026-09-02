Климат оценят вовремя

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, Сахалинский климатический эксперимент продлится до конца 2028 года, то есть до завершения изначально установленного срока. Такую позицию можно считать реакцией на недавнее предложение губернатора области Валерия Лимаренко завершить «пилот» на два года раньше. В министерстве поясняют, что ключевая задача эксперимента — не просто зафиксировать достигнутую углеродную нейтральность местной промышленности, но и доказать устойчивость этого статуса. Важность сахалинских «испытаний» состоит в том, что их итоги скажутся на определении дальнейшей климатической политики в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поинтересовался у федерального центра возможностью завершить климатический эксперимент раньше срока

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поинтересовался у федерального центра возможностью завершить климатический эксперимент раньше срока

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минэкономики не намерено менять подход к климатической политике — как заявили “Ъ” в министерстве, «планы, озвученные в 2025 году, не изменились». Речь идет о заявлении главы ведомства Максима Решетникова, который обещал, что до 2028 года государство не будет предпринимать резких шагов в этой сфере (см. “Ъ” от 17 февраля 2025 года). Министерство ждет итогов Сахалинского эксперимента, которые «позволят понять, как в дальнейшем выстраивать национальную систему регулирования и какие инструменты использовать для эффективного снижения выбросов парниковых газов при обеспечении устойчивого и сбалансированного развития экономики».

Поясним, в ходе Сахалинского эксперимента, начатого в 2022 году, власти отрабатывают механизм углеродного регулирования в РФ. Для крупных компаний региона установлены квоты на выбросы: за их превышение взимается плата, а экономия конвертируется в торгуемые единицы выполнения квот. Для остального бизнеса в РФ пока обязательна лишь отчетность при выбросах свыше 50 тыс. тонн CO2-эквивалента. В июне этого года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обращался к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу с предложением завершить эксперимент на два года раньше, так как жесткое квотирование в сложной экономической ситуации ограничивает инвестактивность и рост производства в регионе.

В министерстве “Ъ” пояснили, что считают целесообразным завершить эксперимент в запланированные сроки.

«Еще только предстоит оценить вклад эксперимента как в региональное климатическое регулирование, так и в национальное. Сахалин объявил об углеродной нейтральности, однако он должен сохранить и поддерживать ее до окончания эксперимента в 2028 году»,— сообщили в Минэкономики.

Между тем, как следует из свежего исследования ВЭБа (по состоянию дел на июль 2026 года), формирование инфраструктуры национальной системы углеродного регулирования уже идет, а опыт Сахалина понемногу масштабируется. Якутия, Коми, Татарстан, Иркутская и Архангельская области, Ставропольский край утверждены комиссией Госсовета по направлению «Инвестиции» для пилотного внедрения климатических практик.

При этом, отмечают в ВЭБе, эксперимент требует доработки. Например, нужны законодательное закрепление подключения к нему новых регионов, актуализация устаревших методик инвентаризации и квотирования выбросов, устранение дисбаланса на рынке углеродных единиц и ежегодная актуализация региональных климатических программ под возможности бизнеса.

Спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич предлагает не откладывать адаптацию сахалинского опыта, а вести разработку региональных климатических программ параллельно с совершенствованием законодательства.

Это, по ее мнению, позволит протестировать модель в регионах с иной, чем у Сахалина, структурой экономики и обеспечить бесшовный переход к национальной системе регулирования.

Тиражирование эксперимента идет в добровольном формате (регионы сами приняли это решение) и должно таким оставаться, полагает руководитель проектов направления ESG Strategy Partners Елена Пастухова. Это даст бизнесу время подготовиться к ужесточению требований.

В то же время, уверен зампред комитета РСПП по экологии и климатической политике Иван Жидких, преждевременно и нецелесообразно говорить о масштабировании эксперимента в том виде, в котором он реализован на Сахалине. Вместо будущего жесткого регулирования РСПП предлагает фокусироваться на качественной инвентаризации выбросов, энергоэффективности, газификации и поддержке добровольных климатических проектов. Бизнес уже вовлечен в эти процессы (неся более 1 трлн руб. ежегодных «экологических» расходов) и нуждается в экономических стимулах, а не в административной нагрузке, полагает эксперт.

Анна Королева