В правительстве обсуждают запуск соцсети и семейных чатов на «Госуслугах»
В правительстве рассказали о планах сделать «Госуслуги» цифровой экосистемой
Правительство России обсуждает возможность сделать из «Госуслуг» универсальную цифровую экосистему. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан», — отметили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
По их словам, преимущество «Госуслуг» — верификация всех пользователей. Она дает возможность «доверенного взаимодействия» граждан, бизнеса и госорганов. Финальных решений по этой инициативе, однако, пока не приняли.
Источники «Известий» сообщили, что одним из нововведений может стать разработка на основе «Госуслуг» собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Среди других предложений — семейные сервисы: чаты для родственников, общий календарь и возможность оформлять госуслуги для близких или по их поручению. Также обсуждается включение в экосистему агрегатора культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, на которые пользователь сможет приглашать знакомых.
Идея создания универсальной цифровой экосистемы на базе «Госуслуг» соответствует общему тренду цифровизации государственных услуг и госуправления в России. С начала пандемии в 2020 году и особенно после начала СВО госсектор активно переводит взаимодействие с физическими и юридическими лицами в электронный формат. В 2022 году Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации госуправления согласно Всемирному банку (GovTech Maturity Index 2022), что говорит о высокой доступности электронных сервисов и развитии госинститутов цифровизации. Это также позволило строить цифровые сервисы, используя уже обкатанные лучшие практики.
Планы по превращению «Госуслуг» в экосистему также вписываются в более широкую стратегию правительства по развитию российских цифровых экосистем. Ещё в 2021 году правительство начало разрабатывать концепцию регулирования деятельности групп компаний, развивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы, целью которой было повышение конкурентоспособности российских экосистем за рубежом и обеспечение технологического суверенитета. В рамках этой концепции предполагалось стимулировать трансформацию цифровых сервисов в сторону платформ и экосистем, а также обеспечить господдержку и налоговое стимулирование.
В будущем «Госуслуги» могут расширить свой функционал за счёт добавления коммерческих сервисов, что сделает портал ещё более централизованным хабом для различных видов взаимодействия. Правительство РФ также развивает цифровые сервисы, например, в 2025 году был запущен официальный канал в мессенджере Max, что является частью расширения присутствия правительства в социальных сетях. Кроме того, ведётся работа над внедрением упрощенной биометрии и новых способов восстановления доступа к учетным записям на «Госуслугах» через мессенджеры и банковские приложения.