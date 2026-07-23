В правительстве обсуждают запуск соцсети и семейных чатов на «Госуслугах»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Идея создания универсальной цифровой экосистемы на базе «Госуслуг» соответствует общему тренду цифровизации государственных услуг и госуправления в России. С начала пандемии в 2020 году и особенно после начала СВО госсектор активно переводит взаимодействие с физическими и юридическими лицами в электронный формат. В 2022 году Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации госуправления согласно Всемирному банку (GovTech Maturity Index 2022), что говорит о высокой доступности электронных сервисов и развитии госинститутов цифровизации. Это также позволило строить цифровые сервисы, используя уже обкатанные лучшие практики.

Планы по превращению «Госуслуг» в экосистему также вписываются в более широкую стратегию правительства по развитию российских цифровых экосистем. Ещё в 2021 году правительство начало разрабатывать концепцию регулирования деятельности групп компаний, развивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы, целью которой было повышение конкурентоспособности российских экосистем за рубежом и обеспечение технологического суверенитета. В рамках этой концепции предполагалось стимулировать трансформацию цифровых сервисов в сторону платформ и экосистем, а также обеспечить господдержку и налоговое стимулирование.

В будущем «Госуслуги» могут расширить свой функционал за счёт добавления коммерческих сервисов, что сделает портал ещё более централизованным хабом для различных видов взаимодействия. Правительство РФ также развивает цифровые сервисы, например, в 2025 году был запущен официальный канал в мессенджере Max, что является частью расширения присутствия правительства в социальных сетях. Кроме того, ведётся работа над внедрением упрощенной биометрии и новых способов восстановления доступа к учетным записям на «Госуслугах» через мессенджеры и банковские приложения.