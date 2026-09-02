Подсудимую коммунистку из Алтайского края вернули на выборы

Пятый апелляционный суд в Новосибирске восстановил депутата заксобрания Алтайского края от КПРФ Людмилу Клюшникову на выборах в новый созыв регионального парламента. Коммунистка является подсудимой по делу о мошенничестве, однако с гонки ее сняли по другой причине — из-за нарушения порядка подачи документов.

С требованием об отмене регистрации госпожи Клюшниковой 19 августа в суд обратились ее конкурентки по одномандатному округу. Они утверждали, что при подаче уведомления о выдвижении соперница представила неполный пакет документов. На заседании крайсуда 21 августа Людмила Клюшникова рассказала, что принесла бумаги в территориальный избирком (ТИК) 3 августа. Там ей заявили, что в пакете не хватает четырех документов, но позволили принести их позже. Госпожа Клюшникова донесла их 12 августа и спустя два дня была зарегистрирована. Секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко в ходе разбирательства заявила, что все предусмотренные законом документы, необходимые для уведомления о выдвижении, должны быть представлены одновременно. В итоге решение ТИК о регистрации Людмилы Клюшниковой было признано незаконным.

Людмила Клюшникова оспорила решение крайсуда в апелляции. На заседании в Новосибирске стороны повторили все те же аргументы, однако результат оказался противоположным. Чем конкретно руководствовался суд, пока неизвестно, поскольку мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Подробнее — в материале «Ъ» «Верной дорогой возвращаются товарищи».