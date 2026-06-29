МИД РФ: Армения не рассматривает вывод российской военной базы

От армянской стороны не поступало сигналов о планах пересмотреть соглашение о российской военной базе в Гюмри. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, эта база — важный опорный элемент обеспечения безопасности в Армении и на Южном Кавказе в целом.

«С армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри»,— сказал Михаил Галузин в интервью RTVI. «К сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации или же как некое свидетельство какой-то такой закрытости, какой-то, так сказать, недружественности в отношении Армении»,— отметил замминистра.

По его словам, российская база — не только военный объект, но «еще и своего рода точка притяжения для местных жителей». «И об этом свидетельствует большое количество участников посещений нашей базы в дни открытых дверей, последний по времени из которых был 12 июня»,— пояснил господин Галузин.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года. База связана с объединенной системой ПВО СНГ и выполняет задачи по обеспечению сохранности границ Содружества. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что никаких планов относительно вывода базы нет, но обращал внимание, что присутствие российских сил на территории страны в последние годы сокращается.

Лусине Баласян