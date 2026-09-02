Партии экономят на телевизионной рекламе в преддверии выборов

Участники выборов в Госдуму начали тратить деньги на телерекламу в рамках агитационной кампании, но пока не очень большие. Кроме того, даже не все парламентские партии воспользовались возможностью приобрести платное эфирное время, следует из обновленных данных Центризбиркома о движении средств на избирательных счетах.

По данным на 26 августа, лидером по тратам на агитацию в телеэфире являются «Новые люди», вложившие в нее уже 23,3 млн руб. На втором месте оказалась «Справедливая Россия», траты которой по соответствующей статье достигли 19,9 млн руб. «Единая Россия», которая до сих пор остается единственной партией, собравшей в избирательный фонд максимально возможные 700 млн руб., потратила на телеагитацию только 17,5 млн.

ЛДПР, размер избирательного фонда которой в августе увеличился на треть — с 244,8 млн до 328,6 млн руб.,— на телеагитацию почти не тратилась. Согласно справке ЦИКа, по этой статье расходов партия провела скромные 546 тыс. руб. Полностью проигнорировала платное телевидение КПРФ: из собранных партией в свой избирательный фонд 98 млн руб. 88 млн потрачены на печатную агитацию. Непарламентские партии расходов на телеагитацию вообще не декларировали, ограничившись печатными материалами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агитационная пауза».