Экономика Турции во втором квартале выросла на 2,3% год к году

ВВП Турции по итогам второго квартала прибавил 2,3% в годовом выражении, продемонстрировав самые слабые темпы роста, считая со второго квартала пандемийного 2020 года, следует из данных национального статистического ведомства (TUIK). В первом квартале экономика Турции выросла на 2,5%.

Нынешнее замедление темпов роста вызвано сокращением промышленного производства — традиционно основного драйвера экономики Турции. В июне оно снизилось на 1,4% год к году.

При этом поддержку экономике оказала потребительская активность населения: расходы домохозяйств во втором квартале выросли на 3,5% год к году. Это, в свою очередь, связано с замедлением высокой инфляции в стране: в июле рост цен составил 31,8% в годовом измерении после 32,1% в июне. Центробанк Турции продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией: в июле регулятор сохранил ключевую ставку на уровне в 37%, на котором она находится с января этого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкий рост упал до шестилетнего минимума».