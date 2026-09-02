Турецкий рост упал до шестилетнего минимума

ВВП Турции по итогам второго квартала прибавил 2,3% в годовом выражении, продемонстрировав самые слабые темпы роста, считая со второго квартала пандемийного 2020 года, следует из данных национального статистического ведомства (TUIK). В первом квартале экономика Турции выросла на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Нынешнее замедление темпов роста вызвано сокращением промышленного производства — традиционно основного драйвера экономики Турции. В июне оно снизилось на 1,4% год к году.

При этом поддержку экономике оказала потребительская активность населения: расходы домохозяйств во втором квартале выросли на 3,5% год к году. Это, в свою очередь, связано с замедлением высокой инфляции в стране: в июле рост цен составил 31,8% в годовом измерении после 32,1% в июне. Центробанк Турции продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией: в июле регулятор сохранил ключевую ставку на уровне в 37%, на котором она находится с января этого года.

Индекс потребительского доверия в стране в августе поднялся до 90,8 пункта с 89,8 пункта в июле — но он по-прежнему ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании пессимистичных оценок. Инвестиционная активность заметно ослабла — валовое накопление основного капитала увеличилось лишь на 0,6% год к году, а государственные расходы на конечное потребление сократились на 1,8%. Одновременно ухудшилась ситуация на турецком рынке труда: безработица с учетом сезонной корректировки в июле выросла до 8,1% с 7,6% месяцем ранее, а в годовом выражении не изменилась.

Ослабление «внутренней» экономики Турции влияет и на ее внешнеэкономическую активность. В июле экспорт товаров вырос лишь на 2,9% год к году, до $25,6 млрд, а импорт — на 5,1%, до $32,9 млрд. В результате торговый дефицит увеличился на 13,6%, до $7,3 млрд, а коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 79,4% до 77,7%.

Структура турецкой торговли указывает на сохраняющуюся зависимость промышленности от поставок из-за рубежа. Почти 70% импортируемых товаров в июле составили сырье и комплектующие. В части экспорта продукция обрабатывающей промышленности обеспечила 94,4% поставок, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 3%.

Одновременно во втором квартале сократились поступления Турции от туризма — одного из важнейших источников валютной выручки страны. Доходы этой отрасли снизились на 2,6% год к году, до $15,9 млрд.

Мариета Манукян