Путин объяснил отказ от ударов по руководству Украины
Путин: Россия не атакует руководство Украины в интересах переговоров
Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, заявил российский президент Владимир Путин. Кремлю могут понадобиться переговорщики, «если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем», добавил он.
«Как видите, мы не наносим таких ударов»,— сказал президент на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
В разговоре с журналистами Владимир Путин также назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть небо над Россией «заявкой на гостерроризм». «С террористами переговоры не ведут... Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить»,— сказал российский президент.
Президент России Владимир Путин 1 сентября 2026 года заявил, что переговоры с Украиной фактически заморожены, однако Москва готова откликнуться на «какой-то позитив». Он подчеркнул, что любые переговоры должны быть наполнены «конкретным содержанием». Накануне, 31 августа, Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также запланированы двусторонние контакты с лидерами других стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
В июне 2026 года Владимир Путин уже заявлял, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок для переговоров, поскольку такие обращения сводятся к созданию «конфликтного потенциала». Он отметил, что Киев регулярно заявляет о желании провести переговоры, но при этом совершает атаки. Также в июне 2026 года Путин сообщил, что для начала переговоров нет необходимости в приостановке боевых действий, а причиной настояний Киева на остановке боев являются поражения Вооруженных сил Украины на поле боя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа 2026 года прокомментировал появившиеся публикации о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву пытался убедить российскую сторону согласиться на быструю мирную сделку лидеров России, США и Украины, заявив, что украинский конфликт не может быть завершен без договоренностей, достигнутых на дипломатическом уровне. Он также отметил, что встреча лидеров России, США и Украины возможна только для фиксации уже достигнутых договоренностей, а заниматься реальным урегулированием Киев не хочет.