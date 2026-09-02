Путин объяснил отказ от ударов по руководству Украины

Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, заявил российский президент Владимир Путин. Кремлю могут понадобиться переговорщики, «если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем», добавил он.

«Как видите, мы не наносим таких ударов»,— сказал президент на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

В разговоре с журналистами Владимир Путин также назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть небо над Россией «заявкой на гостерроризм». «С террористами переговоры не ведут... Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить»,— сказал российский президент.