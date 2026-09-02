Давай у листьев спросим

Плохие новости: лето закончилось. Хорошие новости: это значит, что уход за собой наконец-то можно вывести на новый уровень, поскольку не все компоненты допустимо использовать во время активного воздействия УФ-лучей. Выясняем, какие баночки стоит отложить подальше, а какие — приобрести прямо сейчас.

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Шаг 1. Восстановление после летнего стресса

Первое, о чем необходимо подумать,— «реанимация» кожи после сезона отпусков. Ультрафиолет истощает запасы антиоксидантов, обезвоживает и утолщает роговой слой — из-за этого лицо выглядит тусклым, поры кажутся шире, а тон становится неровным. Мягко обновить кожу помогут энзимные пудры или тоники с низкой концентрацией кислот (миндальная, молочная, гликолевая) — их достаточно применять один-два раза в неделю.

Кроме того, пора убрать из косметички незаменимый летний атрибут — плотный санскрин. Осенью в таком средстве нет необходимости: оно будет утяжелять кожу, затруднять демакияж и забивать поры. При этом защищаться стоит даже от тусклых лучей — главное, выбирать более легкие и невесомые текстуры.

Выровнять тон, избавиться от пигментации и стимулировать выработку коллагена позволит ретинол. Чудо-компонент, о пользе которого слагают легенды, идеален для применения в холодное время: летом его избегают из-за способности повышать чувствительность к ультрафиолету. Зато осенью ретинол дает коже «перезагрузиться» и подготовиться к зиме. Важно строго соблюдать схему — начинать с одного-двух раз в неделю, наносить на сухую кожу и постепенно увеличивать частоту применения, а также обязательно пользоваться SPF на следующее утро для дополнительной защиты.

Шаг 2. Глубокое увлажнение

Осенью влажность воздуха падает, а отопление досушивает кожу изнутри. Она теряет способность удерживать влагу — даже если вы пьете воду и наносите увлажняющий крем. Обезвоживание проявляется стянутостью, мелкими морщинками и тусклым цветом лица. Поэтому стоит заменить увлажняющие флюиды на плотные кремы и маслянистые сыворотки (подбирайте их строго под тип кожи, поскольку с проблемной и жирной такие текстуры могут сыграть злую шутку, увеличив высыпания и количество себума). Гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, мочевина отлично притягивают и удерживают воду — именно их и нужно искать в составе.

Будьте осторожны с матирующими тониками и пенками с агрессивными ПАВ. Летом кожа часто жирнится активнее, и мы привыкаем «сушить» ее спиртовыми тониками, матирующими масками и лосьонами с кислотами. Осенью такая стратегия неэффективна, ведь погодные условия и без того истончают липидный барьер, а подсушивающие компоненты усугубляют обезвоживание, провоцируя шелушения, стянутость и чувствительность. Дерматологи советуют убрать такие продукты в пользу более мягкого очищения и ухода — кремовых или масляных очищающих средств и тонеров.

Шаг 3. Защита

Воздействие сухого воздуха, авитаминоз, перепады температур и прочие «прелести» холодов неизменно приводят с ослаблению гидролипидной мантии кожи — барьеру, который отвечает за защиту и удержание влаги внутри. В результате мы сталкиваемся с покраснениями, шелушениями, повышением чувствительности и даже высыпаниями. Все это не только доставляет дискомфорт здесь и сейчас, но и ускоряет процессы старения.

По этой причине с наступлением сентября стоит бросить силы на укрепление кожного барьера. В этом помогут следующие компоненты: пантенол, аллантоин, ниацинамид, церамиды, сквалан, витамин Е, натуральные масла. Ищите их в составе и выбирайте продукты с пометкой «восстанавливающий» и «успокаивающий». Кстати, кипятка (как бы сильно не хотелось согреться) тоже лучше избегать — он способствует еще более сильному иссушению. Старайтесь умываться водой комнатной температуры и не вычищать кожу до скрипа. Самые лучшие пенки и гели будут содержать смягчающие и успокаивающие компоненты, например гамамелис, экстракт василька, алоэ вера.

Основное условие перехода в осеннюю «фазу» — бережное и комплексное воздействие. Добавляйте новые средства по одному, с интервалом в несколько дней и обязательно следите за реакцией кожи. Необходимо помочь ей адаптироваться к суровым холодам без сильных последствий. И, конечно, не стоит забывать про воздействие изнутри — следите, чтобы в рационе было достаточно омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витаминов.

София Балаян