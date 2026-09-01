Железнодорожники дотянули до армейцев

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Акрон» на своем поле одолел «Локомотив». После нулевой ничьей в основное время тольяттинцы взяли верх в серии пенальти — 5:4. Железнодорожники потерпели третье поражение в группе и опять не смогли прервать затянувшуюся серию без побед в нынешнем сезоне. Лидирующий в этом квартете «Ростов» дома обыграл ЦСКА — 2:0. «Краснодару» в выездном матче с «Факелом», завершившемся вничью 1:1, тоже пришлось выявлять победителя по пенальти, в исполнении которых кубанцы были точнее — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В группе D после двух туров с шестью очками лидировал «Ростов», а «Акрон» благодаря полновесной победе над ЦСКА занимал второе место, и только «Локомотив» ни разу не выиграл, получив один балл за поражение по пенальти от армейцев. С учетом чемпионата безвыигрышная серия железнодорожников составляла восемь матчей, и чтобы наконец-то переломить тяжелую ситуацию, они даже выставили в кубковой встрече с тольяттинским клубом практически основной состав.

Тем не менее игра у москвичей сразу не заладилась, а грубая ошибка их нападающего Вадима Ракова едва не привела к голу.

Оказавшись в моменте на позиции защитника, он неудачно откинул мяч вратарю, и Илье Лантратову пришлось спасать команду, парируя удар Арсения Дмитриева. Вскоре голкипер «Локомотива» совершил еще один сейв после того, как Стефан Лончар пробил головой с подачи Кристияна Бистровича на стандарте. Даже на фоне второго состава «Акрона» гости смотрелись неубедительно, а когда им все-таки удалась опасная контратака, Раков не сумел отдать точный пас Даниле Годяеву, которого успел накрыть Хетаг Хосонов. Потом он сам попытался забить из-за штрафной площади, но Игнат Тереховский спокойно забрал мяч. А вот когда 20-летний форвард хозяев Назар Макеев побеспокоил Лантратова и заработал угловой, железнодорожники еле-еле отбились.

Во втором тайме кардинально ничего не изменилось, поэтому главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов произвел тройную замену, притом что еще в перерыве убрал опорника Михаила Щетинина. В новой расстановке у красно-зеленых вообще было трудно определить нападающего. Эти функции выполняли то Сергей Пиняев, то Александр Руденко, но не сказать, что они как-то напрягали тольяттинскую оборону. В свою очередь, «Акрон» в пару к Макееву выпустил еще одного профильного форварда — Жилсона Беншимола. Правда, кабовердцу досталось от Евгения Морозова, и ему быстро потребовалась обратная замена, причем он даже не смог самостоятельно доковылять до раздевалки. На концовку у гостей вышел номинальный центральный нападающий Владислав Голубев, но и это им ничего не дало.

Хотя на 89-й минуте защитник Александр Сильянов все же мог принести «Локомотиву» победу, когда неожиданно выскочил один на один с вратарем и промахнулся. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти 5:4 выиграл «Акрон». Москвичи не реализовали три попытки из семи. Тольяттинцы тоже били не лучшим образом, но после промаха Даниила Чевардина Макеев все-таки решил исход матча.

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«Акрон» с пятью очками закрепился на втором месте, а «Ростов» независимо от результата домашнего противостояния с ЦСКА оставался лидером группы. Армейцам победа была нужнее, и они активнее начали игру, но уже на десятой минуте потеряли из-за травмы правого защитника Милана Гайича, которого заменил Энрике Кармо. А вскоре гости упустили Егора Голенкова и только благодаря голкиперу Максиму Бориско избежали неприятностей. Сами они никак не могли проверить в деле третьего по рангу вратаря ростовчан Даниила Голикова. Только по прошествии получаса Кармо нанес довольно сложный удар, и Голиков проявил себя. Но и Даниил Шанталий заставил реагировать Бориско. У красно-синих продолжал пристреливаться Кармо. Если с левой ноги бразилец недокрутил мяч и промазал, то затем с правой послал его в цель, однако тут уже блестяще сыграл Голиков. Ну и Голенков по-прежнему не давал покоя обороне столичного клуба.

Второй тайм проходил с заметным преимуществом ЦСКА и при этом совсем без острых моментов. Постепенно главный тренер «Ростова» Джонатан Альба выровнял игру с помощью замен, а потом его подопечные вообще перехватили инициативу.

Голенков опасно бил головой после навеса Шанталия, а на 75-й минуте Имран Азнауров в одиночку сделал гол, раскачав Данила Кругового и технично положив мяч в сетку с рикошетом от штанги. Он мог и дубль оформить, когда армейцев выручил центральный защитник Матвей Лукин, заблокировавший его удар. Кроме того, спасением отметился Бориско, когда Тимур Сулейманов просто расстреливал его ворота. Нападающий хозяев тогда добил-таки мяч, но с нарушением правил, а в следующем эпизоде он выступил в роли ассистента, отдав голевой пас Даниле Прохину. Тот уверенно разобрался с Бориско, и на 85-й минуте желто-синие повели 2:0, доведя матч до победы. Таким образом, с девятью очками «Ростов» укрепил свое лидерство, в то время как у ЦСКА с «Локомотивом» всего по два.

Лидер премьер-лиги «Краснодар» и в Кубке России шел на первом месте, взяв пять очков из шести возможных в группе В. Его соперник «Факел», наоборот, занимал последнюю позицию как в чемпионате, так и в кубковом турнире. В Воронеж кубанцы привезли второй состав, а в запасе кроме Дмитрия Воробьева у них и вовсе не было ни одного мало-мальски известного футболиста. По игре в первом тайме тоже не было почти ничего интересного, за исключением разве что побега к чужим воротам защитника хозяев Ходейфы Эль-Мхассани, да и то, кажется, из офсайда. Неудивительно, что до перерыва обошлось без голов.

Зато во второй половине команды выдали ударный отрезок, когда на 59-й минуте Антон Ковалев вывел «Факел» вперед, легко проникнув в штрафную с правого фланга и ювелирно пробив с острого угла под дальнюю штангу, а уже на 60-й Магомед Оздоев сравнял счет после скидки Степана Садчикова на угловом. Впрочем, этим все и ограничилось, а наставник кубанцев Мурад Мусаев использовал возможность, чтобы дать поиграть молодежи. На 92-й минуте был момент у Николая Гиоргобиани, но голкипер гостей Александр Корякин справился с его ударом. А потом Корякин стал героем серии пенальти, отразив два 11-метровых подряд в исполнении того же Гиоргобиани и Бутты Магомедова. Причем это произошло после того, как его одноклубник Диего Коста дрогнул в дуэли с Вячеславом Доровских. Решающий мяч очень хладнокровно закатил Оздоев, и «Краснодар» победил 4:3, набрав семь очков.

Александр Ильин