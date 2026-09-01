Путин провел переговоры с Жапаровым в Бишкеке

Президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке. Это стало завершающей двусторонней встречей российского президента на саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе давних традиций дружбы, обоюдного уважения и учета интересов друг друга»,— сказал господин Путин.

Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за участие в саммите и поддержку во время председательства Киргизии в ШОС. «Наши двусторонние отношения имеют прочную основу и носят стратегический характер»,— отметил он.

Владимир Путин прибыл в Бишкек 31 августа. Он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентами Ирана, Таджикистана, Турции, а также премьер-министрами Индии и Армении и главами еще нескольких государств.

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