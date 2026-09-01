Кандидату в Госдуму от «Яблока» выдали протокол о дискредитации армии

Кандидата в Госдуму от партии «Яблока» по Люблинскому одномандатному округу Артема Снеговского отпустили из ОВД по району Марьино. На него составили протокол о дискредитации армии, сообщил председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров в Telegram-канале.

Дата суда пока неизвестна, добавил господин Гончаров. По данным партии, поводом для составления протокола стал пост Артема Снеговского, который он выложил в 2022 году.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование партии, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, отмечалось в решении Верховного суда. Затем суды сняли списки кандидатов «Яблока» с выборов в заксобрания в некоторых регионах, в том числе в Свердловской и Калининградской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регионы от "Яблока" недалеко падают».