Samsung может арендовать у «Галс-Девелопмента» офис в Dubinin’Sky

Samsung рассматривает в качестве новой штаб-квартиры площади в бизнес-центре Dubinin’Sky недалеко от станции метро «Павелецкая» в Москве. Речь идет о 8–10 тыс. кв. м офисной недвижимости. Подыскать такой объем качественных офисных пространств сейчас нелегко, поскольку застройщики сфокусированы на возведении бизнес-центров на продажу.

О том, что Samsung Electronics договаривается с «Галс-Девелопмент» об аренде 8–10 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре Dubinin’Sky рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве, рассказали пять источников “Ъ” на рынке недвижимости. В Samsung Electronics, «Галс-Девелопмент» и CMWP, которую на рынке называют консультантом сделки, от комментариев отказались.

По оценке партнера Ricci Дмитрия Жидкова, ежегодные арендные выплаты за такой объем офисных площадей могут составить 700–950 млн руб. Замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов говорит, что ставки аренды в высококачественных бизнес-центрах в Москве достигают 65 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этого, компании придется выплачивать за аренду площадей около 504–630 млн руб. в год.

Всего в Dubinin’Sky вакантно около 5 тыс. кв. м, поэтому остальную часть необходимых помещений компания может арендовать у оператора сервисных офисов Multispace, чьи площади располагаются в этом же объекте, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. В Multispace от комментариев отказались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электроника подъезжает к штаб-квартире».