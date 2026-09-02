Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В бизнес-центре внимания

Сбербанк намерен обанкротить структуры O1 Properties

Кредитор крупного владельца московских офисных объектов O1 Properties — Сбербанк (MOEX: SBER) — намерен обанкротить ряд компаний, на балансе которых находятся бизнес-центры Vivaldi Plaza, Ducat Place III, «Фабрика Станиславского» и «Легенда Цветного» в центре столицы. Эти объекты совокупно могут стоить около 70 млрд руб.

Здание головного офиса инвестиционной компании O1 Properties на Валовой улице

Здание головного офиса инвестиционной компании O1 Properties на Валовой улице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Здание головного офиса инвестиционной компании O1 Properties на Валовой улице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сбербанк 1 сентября сообщил, что намеревается обратиться с заявлениями о банкротстве ООО «Пианконеро», ООО «Мервита», ООО «Ломниа», ООО «Чейнлорд», ООО «Станиславский», обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». На балансе ООО «Пианконеро» и ООО «Мервита» находятся здания на 26,4 тыс. кв. м и 21,3 тыс. кв. м в составе бизнес-квартала Vivaldi Plaza, ООО «Ломниа» владеет бизнес-центром Ducat Place III на 46,1 тыс. кв. м в центре Москвы, указано в сервисе Asseto.

ООО «Чейнлорд», говорится в отчетности компании за 2025 год, владеет нежилыми помещениями в бизнес-центре «Легенда Цветного» на одноименном бульваре в центре города. ООО «Станиславский» выступает арендатором земель под бизнес-центром «Фабрика Станиславского» недалеко от станции метро «Таганская».

Эти объекты принадлежат O1 Properties, где отказались от комментариев. В Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”.

O1 Properties до 2018 года контролировалась структурами Бориса Минца. Сейчас холдинг принадлежит кипрской Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко. Портфель коммерческой недвижимости O1 Properties оценивается в 586 тыс. кв. м. В него входят в том числе офисные комплексы Lighthouse на Валовой улице, «Легенда Цветного» на Цветном бульваре.

В январе 2024 года O1 Properties столкнулась с финансовыми сложностями. Тогда налоговые органы подали заявление о банкротстве ООО «Квартал 674–675», балансодержателя бизнес-центра «Белая площадь» (110 тыс. кв. м) у станции метро «Белорусская». Сбербанк присоединился к требованиям и в сентябре 2025 года выкупил объект на торгах за 46,5 млрд руб. Он также забрал 11 корпусов бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте (36 тыс. кв. м) за 10,5 млрд руб. в рамках обязательств иных структур O1 Properties. Параллельно в 2025 году Сбербанк инициировал тяжбы с другими юрлицами O1 Properties. Банк подал заявления о банкротстве балансодержателя бизнес-центра White Stone (40 тыс. кв. м) в 4-м Лесном переулке.

Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка, в интервью ТАСС 1 сентября:

Наша стратегия сейчас — сбалансированный портфель.

Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов считает, что намерение Сбербанка подать заявления о банкротстве — это механизм получения контроля над активами для возможности последующей реализации. Он предполагает, что алгоритм реализации будет аналогичным тому, что уже было с «Белой площадью»: объект был затем продан на торгах.

Сбербанк инвестирует в Индию

Читать далее

Старший директор департамента инвестиций и рынков капитала CMWP Ольга Шлычкова считает, что объекты будут востребованы у потенциальных инвесторов. По ее оценке, стоимость двух зданий Vivaldi Plaza может составлять 17–18 млрд руб., Ducat Place III — 17,5–18,5 млрд руб., «Фабрики Станиславского» — 10,5–11,5 млрд руб., «Легенды Цветного» — 24,5–25,5 млрд руб. Исходя из этого, суммарная стоимость активов может составлять 69,5–73,5 млрд руб.

Кроме того, в марте 2026 года стало известно, что Сбербанк договаривается с акционерами O1 Properties о вхождении в капитал компании. Речь, по словам источников “Ъ”, шла о получении более 50% долей или полном поглощении (см. “Ъ” от 2 марта). Позже часть объектов выбыла из портфеля холдинга. Как писал РБК в июле 2026 года, московские бизнес-центры «Лефорт» и «Кругозор» суммарной площадью 118,7 тыс. кв. м перешли структурам группы «Регион».

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд