В бизнес-центре внимания

Кредитор крупного владельца московских офисных объектов O1 Properties — Сбербанк (MOEX: SBER) — намерен обанкротить ряд компаний, на балансе которых находятся бизнес-центры Vivaldi Plaza, Ducat Place III, «Фабрика Станиславского» и «Легенда Цветного» в центре столицы. Эти объекты совокупно могут стоить около 70 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание головного офиса инвестиционной компании O1 Properties на Валовой улице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Здание головного офиса инвестиционной компании O1 Properties на Валовой улице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сбербанк 1 сентября сообщил, что намеревается обратиться с заявлениями о банкротстве ООО «Пианконеро», ООО «Мервита», ООО «Ломниа», ООО «Чейнлорд», ООО «Станиславский», обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». На балансе ООО «Пианконеро» и ООО «Мервита» находятся здания на 26,4 тыс. кв. м и 21,3 тыс. кв. м в составе бизнес-квартала Vivaldi Plaza, ООО «Ломниа» владеет бизнес-центром Ducat Place III на 46,1 тыс. кв. м в центре Москвы, указано в сервисе Asseto.

ООО «Чейнлорд», говорится в отчетности компании за 2025 год, владеет нежилыми помещениями в бизнес-центре «Легенда Цветного» на одноименном бульваре в центре города. ООО «Станиславский» выступает арендатором земель под бизнес-центром «Фабрика Станиславского» недалеко от станции метро «Таганская».

Эти объекты принадлежат O1 Properties, где отказались от комментариев. В Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”.

O1 Properties до 2018 года контролировалась структурами Бориса Минца. Сейчас холдинг принадлежит кипрской Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко. Портфель коммерческой недвижимости O1 Properties оценивается в 586 тыс. кв. м. В него входят в том числе офисные комплексы Lighthouse на Валовой улице, «Легенда Цветного» на Цветном бульваре.

В январе 2024 года O1 Properties столкнулась с финансовыми сложностями. Тогда налоговые органы подали заявление о банкротстве ООО «Квартал 674–675», балансодержателя бизнес-центра «Белая площадь» (110 тыс. кв. м) у станции метро «Белорусская». Сбербанк присоединился к требованиям и в сентябре 2025 года выкупил объект на торгах за 46,5 млрд руб. Он также забрал 11 корпусов бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте (36 тыс. кв. м) за 10,5 млрд руб. в рамках обязательств иных структур O1 Properties. Параллельно в 2025 году Сбербанк инициировал тяжбы с другими юрлицами O1 Properties. Банк подал заявления о банкротстве балансодержателя бизнес-центра White Stone (40 тыс. кв. м) в 4-м Лесном переулке.

Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка, в интервью ТАСС 1 сентября: Наша стратегия сейчас — сбалансированный портфель.

Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов считает, что намерение Сбербанка подать заявления о банкротстве — это механизм получения контроля над активами для возможности последующей реализации. Он предполагает, что алгоритм реализации будет аналогичным тому, что уже было с «Белой площадью»: объект был затем продан на торгах.

Старший директор департамента инвестиций и рынков капитала CMWP Ольга Шлычкова считает, что объекты будут востребованы у потенциальных инвесторов. По ее оценке, стоимость двух зданий Vivaldi Plaza может составлять 17–18 млрд руб., Ducat Place III — 17,5–18,5 млрд руб., «Фабрики Станиславского» — 10,5–11,5 млрд руб., «Легенды Цветного» — 24,5–25,5 млрд руб. Исходя из этого, суммарная стоимость активов может составлять 69,5–73,5 млрд руб.

Кроме того, в марте 2026 года стало известно, что Сбербанк договаривается с акционерами O1 Properties о вхождении в капитал компании. Речь, по словам источников “Ъ”, шла о получении более 50% долей или полном поглощении (см. “Ъ” от 2 марта). Позже часть объектов выбыла из портфеля холдинга. Как писал РБК в июле 2026 года, московские бизнес-центры «Лефорт» и «Кругозор» суммарной площадью 118,7 тыс. кв. м перешли структурам группы «Регион».

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев