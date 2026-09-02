Экспорт китайской стали в СНГ вырос с начала года на 18%

Крупнейший в мире производитель стали — Китай — наращивает поставки металлопродукции в страны СНГ. Российские металлурги отмечают давление импорта в отдельных регионах, хотя в базовых сегментах проката они остаются конкурентоспособными.

Поставки готовой стали из Китая, крупнейшего производителя металла в мире, на рынки стран СНГ по итогам января—июля 2026 года выросли на 18% год к году, до 2,3 млн тонн, сказано в обзоре BigMint. Как следует из данных аналитиков, это наибольшая динамика среди основных регионов китайского стального экспорта.

В Азиатско-Тихоокеанский регион за семь месяцев поставки увеличились на 16%, до 760 тыс. тонн, в Европу — на 9%, до 3,3 млн тонн, в Южную Азию, включая Индию,— на 7%, до 4,4 млн тонн. Сократился экспорт в Японию, Южную Корею и Тайвань (на 14%, до 6,4 млн тонн), на рынки Ближнего Востока и Африки (на 11%, до 19 млн тонн), в США, Мексику и Канаду (на 10%, до 1,21 млн тонн), в Центральную и Южную Америку (на 6%, до 8,1 млн тонн). Отгрузки готовой стали в Юго-Восточную Азию остались на уровне 19,5 млн тонн.

Как отмечают в BigMint, экспорт стали из КНР остается относительно устойчивым, несмотря на расширяющиеся торговые ограничения. Отгрузки китайских заводов, продолжают аналитики, стимулируют слабый внутренний спрос в секторе недвижимости, а также более низкие цены, чем у основных конкурентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китай проявил стальной характер».