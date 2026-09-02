Доля Индии в закупках российской нефти сорта ESPO выросла с 12% до 16%

Индия увеличивает долю в закупках российской нефти сорта ESPO, отгружаемой из порта Козьмино на Дальнем Востоке: за семь месяцев на страну пришлось 16% поставок против 12% годом ранее. Доля крупнейшего покупателя — Китая — сократилась с 88% до 83%. Традиционно индийские НПЗ в первую очередь ориентированы на Urals, а наращивать импорт ESPO они могут из-за снижения китайского спроса или перебоев с поставками, поясняют аналитики.

Экспорт российской смеси ESPO (ВСТО) из порта Козьмино по итогам семи месяцев 2026 года вырос на 6% год к году, до 28,2 млн тонн, следует из данных Vortexa и Kpler, которые приводятся в обзоре Argus (есть у “Ъ”). Основным направлением отгрузок остается Китай, хотя доля страны в морском экспорте ESPO в годовом выражении сократилась с 88% до 83%. Доля Индии выросла с 12% до 16%.

По данным Argus, на 21 августа ESPO в порту Козьмино стоила $77,57 за баррель (FOB), цена с доставкой в порты провинции Шаньдун в октябре составила $91,36 за баррель. Как отмечают аналитики, цена на ESPO в китайских портах за неделю выросла на $1,5 за баррель, до премии $2,5 за баррель к декабрьским фьючерсам на Brent на бирже ICE. Транспортировка смеси танкером дедвейтом 100 тыс. тонн в порты на севере Китая подешевела на $0,06, до $2,84 за баррель. Котировки ESPO для индийского рынка Argus не приводит.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сорт меняет направление».