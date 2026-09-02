Сорт меняет направление

Индия увеличивает долю в закупках российской нефти сорта ESPO, отгружаемой из порта Козьмино на Дальнем Востоке: за семь месяцев на страну пришлось 16% поставок против 12% годом ранее. Доля крупнейшего покупателя — Китая — сократилась с 88% до 83%. Традиционно индийские НПЗ в первую очередь ориентированы на Urals, а наращивать импорт ESPO они могут из-за снижения китайского спроса или перебоев с поставками, поясняют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экспорт российской смеси ESPO (ВСТО) из порта Козьмино по итогам семи месяцев 2026 года вырос на 6% год к году, до 28,2 млн тонн, следует из данных Vortexa и Kpler, которые приводятся в обзоре Argus (есть у “Ъ”). Основным направлением отгрузок остается Китай, хотя доля страны в морском экспорте ESPO в годовом выражении сократилась с 88% до 83%. Доля Индии выросла с 12% до 16%.

По данным Argus, на 21 августа ESPO в порту Козьмино стоила $77,57 за баррель (FOB), цена с доставкой в порты провинции Шаньдун в октябре составила $91,36 за баррель. Как отмечают аналитики, цена на ESPO в китайских портах за неделю выросла на $1,5 за баррель, до премии $2,5 за баррель к декабрьским фьючерсам на Brent на бирже ICE. Транспортировка смеси танкером дедвейтом 100 тыс. тонн в порты на севере Китая подешевела на $0,06, до $2,84 за баррель. Котировки ESPO для индийского рынка Argus не приводит.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук отмечает, что после начала конфликта на Ближнем Востоке Китай снижал объемы импорта нефти: c 11,8 млн баррелей в сутки (б/c) в марте до 7,1 млн б/c в июне. Но, отмечает эксперт, в июле зафиксировано возобновление закупок до 8,4 млн б/c. По оценке аналитика, такой тренд продолжится, что может привести к росту доли Китая в российском экспорте и снижению дисконтов на ESPO.

Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Гуманков связывает снижение закупок российской нефти Китаем с приостановкой Пекином в марте экспорта бензина и дизтоплива. Решение КНР, поясняет он, было обусловлено шоком предложения сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Смягчение запретов со стороны китайских властей подстегнет конкуренцию за российскую нефть в азиатском регионе, считает аналитик.

Для Китая смесь ESPO — базовый сорт и ключевое сырье для независимых НПЗ страны благодаря короткому плечу доставки и высокому качеству, говорит директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. По его словам, для Индии же смесь — запасной вариант, поскольку индийские НПЗ ориентированы на Urals, а логистика в Индию вдвое дороже. Индия, продолжает эксперт, наращивает закупки только в моменты ослабления китайского спроса или перебоев с поставками. Так, Индия не «забирает» объемы Китая, а покупает то, что не взяли китайские НПЗ, уточняет господин Прокофьев. Но, по его оценке, потенциал для увеличения доли Индии есть.

Как писал Reuters, растущая конкуренция Китая и Индии за российскую нефть из-за перебоев с поставками ближневосточного сырья может иметь негативные последствия для и так напряженного рынка нефтепродуктов в Азии, учитывая, что Индия — крупный экспортер дизтоплива и бензина. По данным, которые приводит агентство, в августе Китай увеличил закупки Urals из западных портов России, тогда как поставки нефти этого сорта в Индию сократились. Дефицит сырья для индийских НПЗ может проявиться с сентября, сообщает Reuters.

По итогам первых 21 дней августа отгрузки ESPO из Козьмино выросли на 2,14% месяц к месяцу, до 2,8 млн тонн, говорится в обзоре Argus. На Китай из этого объема пришлось 2,37 млн тонн, на Индию — 216 тыс. тонн, еще две партии по 100 тыс. тонн отправлены в неизвестные порты в странах Азии. Козьмино стал единственным крупным портом, показавшим рост отгрузок российской нефти за этот период. Поставки российской и казахстанской нефти из Новороссийска в условиях отсутствия достаточного предложения судов упали в 4,4 раза, из портов Балтики — на 4,8% (см. “Ъ” от 27 августа).

Ольга Озембловская