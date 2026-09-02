Эмитенты в августе разместили 116 облигаций на 875,1 млрд руб.

По данным Cbonds, в августе 2026 года корпоративные заемщики резко нарастили активность на долговом рынке. За месяц они завершили 116 размещений облигаций на сумму 875,1 млрд руб. Это почти на 37% выше результата июля и на 32% больше, чем в августе 2025 года, что стало лучшим результатом для этого месяца за все время наблюдений. По 22 выпускам на общую сумму 53,3 млрд руб. в августе закончился технический период размещений, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Общее повышение активности эмитентов связано с улучшением рыночных условий после июльского заседания совета директоров Банка России. Вопреки ожиданиям участников рынка регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 14%, что способствовало росту котировок облигаций после обвала в июне — первой половине июля. Добавил оптимизма инвесторам и временный отказ от первичных размещений Минфина, что поддержало вторичный рынок государственного и корпоративного долга.

Впервые за два года основной вклад в общий объем размещений внесли компании финансового сектора, прежде всего кредитные организации. По оценке Александра Ермака, на банки пришлось больше половины (54,1%) от суммарного объема размещений. В последний раз данный сектор доминировал в апреле 2024 года. «На первичном рынке около 46% заняли облигации реального сектора с общим объемом 390 млрд руб.»,— оценивает господин Ермак.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компании вышли из тени госдолга».