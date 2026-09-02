Рост выручки продуктовых ритейлеров замедлился до 11,6% в первой половине года

Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10, в январе—июне 2026 года составила 6,76 трлн руб., увеличившись на 11,6% год году, подсчитали в Infoline. Это меньше, чем в первой половине 2025 года, когда рынок вырос на 17,3%.

В январе—июне 2026 года заметнее, чем у других участников рынка, продажи выросли у «Ленты» — на 26,2% год к году, до 648,4 млрд руб. Драйверами показателей оставались форматы «Супер Лента» (+30,2% год к году) и «Монетка» (+26,1%), а рост продаж в гипермаркетах ускорился на 1,8 процентного пункта, до 12,9%. Сеть планирует продолжать развивать форматы в том числе за счет приобретения сети гипермаркетов «О’Кей».

У Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в первом полугодии 2026 года выручка увеличилась на 10,5% год к году, сообщили “Ъ” в компании. Замедление темпов роста в компании связывают со снижением продовольственной инфляции. «Сегодня покупатели прежде всего экономят время, и все ключевые тренды рынка направлены именно на это. Среди них — развитие формата дискаунтеров, онлайн-доставка и готовая еда»,— поясняют в Х5. В «Ленте», Metro и «Вкусвилле» не ответили на вопросы “Ъ”. В «Магните» от комментариев отказались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Издержки пошли по магазинам».