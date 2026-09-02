Издержки пошли по магазинам

Крупнейшие продуктовые ритейлеры столкнулись с замедлением роста выручки в первой половине 2026 года. Причинами этому стали усиление конкуренции, рост издержек в том числе из-за топливного кризиса, а также снижение реальных доходов потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10, в январе—июне 2026 года составила 6,76 трлн руб., увеличившись на 11,6% год году, подсчитали в Infoline. Это меньше, чем в первой половине 2025 года, когда рынок вырос на 17,3%.

В январе—июне 2026 года заметнее, чем у других участников рынка, продажи выросли у «Ленты» — на 26,2% год к году, до 648,4 млрд руб. Драйверами показателей оставались форматы «Супер Лента» (+30,2% год к году) и «Монетка» (+26,1%), а рост продаж в гипермаркетах ускорился на 1,8 процентного пункта, до 12,9%. Сеть планирует продолжать развивать форматы в том числе за счет приобретения сети гипермаркетов «О’Кей».

У Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в первом полугодии 2026 года выручка увеличилась на 10,5% год к году, сообщили “Ъ” в компании. Замедление темпов роста в компании связывают со снижением продовольственной инфляции. «Сегодня покупатели прежде всего экономят время, и все ключевые тренды рынка направлены именно на это. Среди них — развитие формата дискаунтеров, онлайн-доставка и готовая еда»,— поясняют в Х5. В «Ленте», Metro и «Вкусвилле» не ответили на вопросы “Ъ”. В «Магните» от комментариев отказались.

Замедление роста рынка продуктового ритейла связано со снижением инфляции, усилением ценовой конкуренции между крупнейшими игроками и сокращением прироста площадей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, со снижением выручки, по данным компании, столкнулись сети «Светофор» (сокращение на 4,5% год к году, до 189 млрд руб.), Auchan (потерял 2,5%, до 127 млрд руб.). Заметного роста не было и у сети гипермаркетов Metro: ее выручка в январе—июне 2026 года увеличилась лишь на 0,5%, до 118,8 млрд руб. Это может быть связано с продолжающимся падением популярности формата гипермаркетов.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что снижение темпов роста крупнейших участников рынка продуктового ритейла связано с замедлением реального потребительского спроса. Так, по данным «Сбер Индекса», траты российских покупателей на продовольственные товары с 24 по 30 августа этого года снизились на 4,5% относительно июля. Сокращается и количество чеков в продуктовых магазинах «у дома»: в январе—июне снижение составило 10% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования). Это связано с тем, что покупатели отказываются от импульсивных покупок и отдают предпочтение другим форматам, например дискаунтерам (см. “Ъ” от 10 июля).

Во второй половине 2026 года в Infoline ожидают увеличения издержек ритейлеров, в том числе из-за перебоев с топливом. Это вместе со снижением реальных доходов населения может привести к падению спроса в физическом выражении, полагает Михаил Бурмистров. Как считает господин Гафаров, темпы роста выручки крупнейших сетей по итогам 2026 года могут остаться на уровне 9–11% год к году.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейших продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов считает, что во втором полугодии спрос, вероятнее всего, будет поддерживать сезонность, которая традиционно формирует пики покупательской активности, полагает господин Богданов. По его мнению, сейчас развитие торговых сетей смещается от количественного роста к качественному: сети повышают эффективность каждого объекта и развивают наиболее популярные форматы.

Алина Мигачёва