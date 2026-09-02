ГК «Элемент» запустит производство силовой электроники «Кубик» на год позже

ГК «Элемент» может перенести срок запуска проекта по производству силовых компонентов — диодов и транзисторов на год, следует из финансовой отчетности холдинга. Это подтвердили источники, знакомые с ходом обсуждения планов реконфигурации проекта основным кредитором (группой ВЭБ) и новым мажоритарным акционером «Элемента» «Сбером». По первоначальным планам компании, проект «Кубик» должен был запуститься на «Микроне» в конце этого года.

Из финансовой отчетности ГК «Элемент» следует, что за последние полтора года компания изменила сроки реализации ряда инвестиционных проектов. Как утверждает источник «Ъ», речь идет о проекте «Кубик». Перенос собеседники связывают с изменением параметров проекта после переоценки потребностей отечественного и зарубежных рынков в силовой электронике и сомнением в проекте со стороны новой команды менеджеров. Впрочем, проблемы с реализацией проекта могли возникнуть из-за смены руководства в компании, отмечают собеседники «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Приключения ''Кубика''».