Приключения «Кубика»

Срок запуска производства силовой электроники «Кубик», о котором ранее сообщал крупнейший микроэлектронный холдинг ГК «Элемент», может быть перенесен на год. Источники «Ъ» связывают это с изменением ключевых параметров «Кубика» и приходом в компанию новой команды менеджеров. В силу сложности проекта, его перенос не является неожиданным, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

ГК «Элемент» может перенести срок запуска проекта по производству силовых компонентов — диодов и транзисторов на год, следует из финансовой отчетности холдинга. Это подтвердили источники, знакомые с ходом обсуждения планов реконфигурации проекта основным кредитором (группой ВЭБ) и новым мажоритарным акционером «Элемента» «Сбером». По первоначальным планам компании, проект «Кубик» должен был запуститься на «Микроне» в конце этого года.

Из финансовой отчетности ГК «Элемент» следует, что за последние полтора года компания изменила сроки реализации ряда инвестиционных проектов. Как утверждает источник «Ъ», речь идет о проекте «Кубик». Перенос собеседники связывают с изменением параметров проекта после переоценки потребностей отечественного и зарубежных рынков в силовой электронике и сомнением в проекте со стороны новой команды менеджеров.

Первое полугодие 2026 года «Элемент» завершил с чистым убытком 2,96 млрд руб. против около 2 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, а выручка группы сократилась на 2% и 15,78 млрд руб. На фоне снижения финансовых показателей компания сообщила о получении кредитной линии от мажоритарного акционера ООО «Интегральные системы» (дочерняя структура «Сбера») на общую сумму около 14 млрд руб.

О том, что ГК «Элемент» вложит 20 млрд руб. в новый проект по силовой электронике «Ъ» писал в 2024 году. Тогда источники «Ъ» уточняли, что он запустится на мощностях «Микрона» к концу 2026 года, а производимые компоненты смогут использоваться в бытовой технике, телекоммуникационном и транспортном оборудовании, управляющих блоках атомных реакторов. Планируемая проектная мощность — 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния или 60% спроса в России к 2030 году (см. «Ъ» от 29.03.2024). В 2025 году, писал Cnews, «Элемент» в 2025 г. вложил в «Кубик» 6,1 млрд руб. 5,6 млрд руб. из них пошли на закупку оборудования.

Впрочем, проблемы с реализацией проекта могли возникнуть из-за смены руководства в компании, отмечают собеседники «Ъ». В июле 2026 года «Ведомости» писали, что холдинг возглавит генеральный директор неформального объединения 12 предприятий промышленности ГК «Динамика» Кирилл Дыбко. Команда «Динамики», по словам источников, намерена пересмотреть список партнеров для реализации проекта, для чего привлекла в качестве консультантов новую компанию. «Стратегия развития группы будет представлена в конце 2026 года, в которой будут указаны планы по всем существующим проектам. Также со стратегией будут уточнены данные по производственным мощностям», — сообщили «Ъ» в ГК «Элемент».

Сдвиг на год может быть связан и с несвоевременной поставкой оборудования, говорит ведущий эксперт центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. Но даже оборудование – только часть проекта: силовые приборы работают с высокими и должны сохранять характеристики в течение многих лет, что требует сложного производства, добавила она. Еще на скорость проекта влияют технологические компетенции, материалы, сервис, испытательная база и гарантированная загрузка производства, поэтому сдвиг на год для подобного производства – неудивителен.

Среди уже существующих производителей силовой электроники госпожа Безрукова указала «Протон-Электротекс», «Электровыпрямитель», «Ангстрем», «ВЗПП-Микрон», НПП «Пульсар» и НПО «Энергомодуль». Сам «Микрон» также уже выпускает отдельные типы транзисторов, добавила она. Тем не менее, производства полного цикла силовой электроники в России нет, а зависимость от импорта из Китая в современных массовых транзисторах и компонентах из карбида кремния достигает почти 90%, говорит она.

Если учитывать только силовые полупроводниковые приборы — диоды, транзисторы, силовые модули и т. д., то российский рынок можно оценить примерно в 9–10 млрд руб. в год, отмечает представитель производителя электроники Fplus. В 2024 году весь российский рынок силовых полупроводниковых приборов АРПЭ оценили в $90 млн, а его потенциал — примерно $250 млн.

Ника Сизова