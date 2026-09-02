У инвестгруппы Умара Кремлева появились активы на топливном рынке

АО «Международная инвестиционная группа» (МИГ; ранее «УНК Холдинг») Умара Кремлева в конце августа получило по 50% в челябинских компаниях, работающих на топливном рынке, следует из ЕГРЮЛ. В частности, МИГ вошла в капитал ООО «Урбан», которое управляет нефтебазой в Челябинске, ООО «Ойлгрупп», занимающегося торговлей топливом и перевозками, а также ООО «КвинтаИнвест», в том числе оказывающего услуги по техобслуживанию автомобилей.

Все указанные компании могут быть связаны с сетью АЗС Tamic Energy, которая называет себя одним из крупнейших операторов АЗС на Урале, а также представлена в Московской и Калужской областях. Всего она объединяет более 100 АЗС, имеет собственный парк бензовозов.

Представитель МИГ подтвердил “Ъ”, что компания вошла в капитал «Урбан», «КвинтаИнвест» и «Ойлгрупп». «Это точечные инвестиции в отдельные активы, связанные с топливной инфраструктурой. Условия сделок не раскрываются»,— заявил он. На вопрос об интересе к другим активам на топливном рынке и Tamic Energy в частности в МИГ отметили, что открыты к рассмотрению проектов, которые могут повысить эффективность имеющихся активов, но говорить о конкретных инвестициях считают преждевременным. “Ъ” направил вопросы в Tamic Energy и по указанной в выписках из ЕГРИП господ Байсакалова и Шайхутдинова электронной почте.

Подробнее — в материале «Ъ» «МИГ — и полный бак».