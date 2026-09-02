Розничные цены на скумбрию выросли вслед за увеличением закупочных, говорит собеседник “Ъ” в одной из федеральных торговых сетей. Это уже привело к коррекции спроса. Согласно NTech, продажи скумбрии в январе—июне 2026 года сократились на 28% год к году в натуральном выражении. Это самое значимое снижение среди охлажденной и замороженной рыбы, следует из данных аналитиков. Категория в целом за аналогичный период прибавила 2% в годовом выражении. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов напоминает, что скумбрия традиционно воспринималась потребителями как доступная рыба.

В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что скумбрия занимает 3% рыбного ассортимента розницы. В «Магните» считают, что покупатели, ориентированные на бюджетную продукцию, сейчас приобретают в основном недорогую морскую рыбу, в первую очередь минтай. Но часть потребителей переходят на рыбные полуфабрикаты и кулинарию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыба вышла из сети».