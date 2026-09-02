Оптовые цены на скумбрию выросли за год почти на 64%

На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 руб. за 1 кг, что больше год к году на 64%. Такие данные приводит в своем мониторинге ФГУП «Нацрыбресурс». В центре страны прирост достиг 52,7%, до 420 руб. за 1 кг. С начала 2026 года оптовые цены на скумбрию в России увеличились на 40–51,9% — это наиболее выраженная динамика среди входящих в мониторинг видов рыб. За месяц оптовая стоимость прибавила 5–5,1%.

Аналитики ФГУП «Нацрыбресурс» связывают рост оптовых цен на скумбрию с сокращением вылова. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. Существенно выросли операционные затраты на обработку и поставку продукции, добавили там. Аналитики обращают внимание и на то, что увеличение цен на скумбрию стало общемировым трендом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыба вышла из сети».