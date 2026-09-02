У «Алисы AI» могут появиться расширенные права на мобильных устройствах

В Минцифры обсуждают доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. В частности, расширяются требования, касающиеся российского браузера «Яндекс» и умного ИИ-помощника компании — «Алиса AI». Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил собеседник в крупной ИТ-компании. Обсуждения проекта проходили в конце августа.

Так, по словам собеседника “Ъ”, «Алиса AI» может, помимо права на предустановку, наравне с другими отечественными решениями получить дополнительные расширенные права на пользовательских устройствах. И таким образом «стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка». ИИ-помощник «Яндекса» может получить доступ к банковским приложениям на устройствах и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях, добавляет собеседник “Ъ”. Изменения затрагивают не только смартфоны и планшеты, но и, например, колонки, оснащенные умными помощниками (Siri от Apple, Alexa от Amazon и Google Assistant).

Подробнее — в материале «Ъ» «На все руки помощница».