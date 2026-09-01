В Петербурге число первоклассников за год снизилось на 7%

В Петербурге в 2026 году в первый класс пошли более 56 тыс. детей — примерно на 4 тыс. меньше, чем годом ранее. Всего новый учебный год в городе начали около 600 тыс. школьников, сообщил губернатор региона Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год число первоклассников сократилось примерно на 7%

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ За год число первоклассников сократилось примерно на 7%

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Годом ранее в Петербурге насчитывалось около 619 тыс. школьников и 60 тыс. первоклассников. Таким образом, за год число первоклассников сократилось примерно на 7%, а общее количество школьников — почти на 3%. Власти связывают изменение динамики с демографической ситуацией.

В День знаний в Петербурге открылись 19 новых школ и 26 детских садов. Еще 174 образовательных учреждения приняли учеников после капитального ремонта.

Карина Дроздецкая